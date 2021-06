Är det en hemlis så läcker det via Microsoft Store. Det är sedan gammalt. Därför visste vi redan om Two Point Campus när det "avslöjades" under Summer Game Fest. Det är, kort sagt, Two Point Hospital i universitetsmiljö. Spelet ska släppas under 2022 till pc, Switch, Playstation och Xbox.

Det ser med andra ord ut som att pc-versionen inte tjuvstartar den här gången.