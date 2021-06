I väntan (och väntan) på Bloodlines 2 får vi trots allt en dos Vampire: The Masquerade i år. Svenska Sharkmob avslöjade redan i fjol att de gjorde ett battle royale i den här blodisande världen, och under Summer Game Fest avslöjades titeln Vampire: The Masquerade – Bloodhunt.

Releasen sker redan i år, och du kan signa upp för en beta som drar igång i början av juli här.