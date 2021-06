Förra sommaren avslöjade svenska Thunderful att Steamworld-gängets nya titel, The Gunk, skulle bli konsolexklusivt för Xbox. "Punkt." Under Summer Game Fest fortsatte Thunderful kila stadigt med Xbox, då man avslöjade Planet of Lana till Xbox Series-konsolerna och Xbox One.

Via officiella sajten får vi veta att även pc är aktuellt för 2d-pusslaren. Releasen sker någon gång under 2022. Thunderful är utgivare medan Wishfully är utvecklare. Detta är studions debutspel.