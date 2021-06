Vi har väntat, hoppats, blivit besvikna, rinse, repeat. Under kvällens Summer Game Fest fick vi slutligen lön för mödan. Inte nog med att den första matiga trailern från Elden Ring visades. Vi fick också releasedatum! Spelet släpps 21 januari till pc, PS5, PS4 och de tre Xbox-konsolerna.

Elden Ring avslöjades redan under E3 2019 med en mäktig (men mystisk) teaser. Detta efter en vild rykteskarusell. Det var emellertid först ikväll vi fick en ordentlig titt på actionrollspelet.

Officiella skärmdumpar.

Spelet är ett unikt samarbete mellan George R.R. Martin, författaren bakom Sagan om is och eld – sedermera Game of Thrones på tv – samt Hidetaka Miyazaki och hans From Software, vida kända för Dark Souls-spelen. Och som trailern visar finns här en del gemensamma nämnare.

Trailern fick tala för sig själv ikväll, men tidigare har man avslöjat att världen är öppen.