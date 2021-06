Valheim brände iväg som en vikingaraket utan motstycke och har utan tvekan blivit en av årets största succéer. Men det otroliga antalet spelare innebar även att många problem och buggar uppdagades i early access-projektet, och enligt Iron Gate själva har de fokuserat på att göra den nuvarande upplevelsen så stabil som möjligt. Det har inneburit att nytt innehåll inte varit högsta prio, och i ett meddelande på Steam förklarar de att framtidsplanerna har ändrats något.

Planen var ursprungligen att det skulle släppas fyra större uppdateringar i år, där den första är Hearth and Stone. Så är dock inte längre fallet, utan Hearth and Stone kommer nu att släppas under det tredje kvartalet i år (1 juli – 30 september). Vad som händer därefter återstår att se, och de har temporärt tagit ner sin roadmap för att göra ändringar i den.

Som plåster på såren kommer de att hålla i en AMA (Ask Me Anything) på Reddit idag med start klockan 14.00. De har även delat med sig av lite uppgifter om Hearth and Stone-uppdateringen, som inte helt oväntat inkluderar nya byggnadsdelar, större matlagningsmöjligheter och lök att plantera.