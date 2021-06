Någon gång i sommar ska Microsoft Flight Simulator göra debut på konsol efter nästan 30 års pc-exklusivitet, och Xbox Series-spelarna behöver kanske inte stanna på marken särskilt länge till.

The Verges Tom Warren tweetar att han och övriga pressen har fått se en Flight Sim-trailer som kommer att visas under Xbox- och Bethesda-showen på söndag. Videon avslutas med ett "går in för landning på Xbox Series X|S". I ytterligare en tweet visar han att spelet kan förladdas.

Som om detta inte vore nog listar irländska Gamestop att Microsoft Flight Simulator släpps till Xbox Series-konsolerna den 15 juni. Det är – om du inte har kalenderkoll – väldigt snart.

I så kan Microsoft Flight Simulator bli det första Xbox Game Studios-spelet som släpps till next-gen-konsolerna och inte Xbox One. Gammelkonsolen har det nämligen varit tyst om. När FZ-läsarna gjorde bokslut över Xbox Series-konsolernas första halvår var bristen på next-gen-spel ett av få riskorn i ett annars stort fång med rosor. På söndag får vi se om torkan är över.