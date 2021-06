Precis som utlovat: under Ubisoft Forward ikväll återföddes Rainbow Six Quarantine som Rainbow Six Extraction. Vi fick filmisk trailer, gameplay och ett skarpt datum: 16 september.

Extraction handlar om co-op i tremannateam mot alien/superzombier-ish. Att kalla det för "Rainbow Six möter Left 4 Dead" känns definitivt inte långsökt. Ubisoft lovar att crossplay över alla möjliga formatgränser. Att spela solo ska även vara ett gångbart alternativ, påstår man.

Rainbow Six Quarantine (som det hette då) visades för första gången på E3 för två år sedan. Fram tills ikväll har vi inte fått se något (exklusive läckor), men nu är PR-maskinen igång ingen.