Ubisoft har mer eller mindre bekräftat att det inte blir något nytt, stort Assassin's Creed under 2022. Heller. I stället för att sätta punkt för Valhallas expansioner efter The Siege of Paris (release i sommar, med comebackande "black box"-uppdrag) fortsätter Eivos saga. Under hösten får vi vår tredje Discovery Tour – efter desamma i Origins och Odyssey – och sedan väntar alltså ännu mer.

Ubisoft erkände att Eivor möjligen "inte är färdig med Oden ännu". Det, och en eldig stenportal med runskrift var allt vi fick. Det återstår att se hur expansiva 2022-planerna blir för Eivor.

Detta skulle innebära att såväl 2021 som 2022 blir utan ett nytt, stort Assassin's Creed.