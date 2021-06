7 oktober släpps Far Cry 6 och en ny ikonisk Far Cry-skurk – Antón – ska födas. Under kvällens Ubisoft Forward visades en trailer där diktatorn fick chansen att skina lite extra. Film nedan.

Det finns dock liv efter Far Cry 6-releasen. I spelets season pass kommer vi få chansen att spela som de ikoniska elakingarna från Far Cry 3, 4 och 5. Japp, Vaas, Pagan Min och Jospeh Seed gör oväntade comebacks i en slags hallucination. Dessutom ingår gamla godingen Far Cry 3: Blood Dragon i säsongsbiljetten.