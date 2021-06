Ännu en E3-show är till ända, och i afton var det Ubisoft som stod för spelunderhållningen i form av en timmes trailerkavalkad. Vi fick det väntade: Rainbow Extraction, Just Dance 2022 (såklart!) och Mario + Rabbids-uppföljare, som blev känd idag tack vare Nintendo-läcka (!).

Vi fick också mer otippade inslag, som ett Season Pass till Far Cry 6 fyllt med gamla Far Cry-skurkar och en expanderad expansionsplan för Assassin's Creed Valhalla. Eivor är inte mätt.

Ubisoft gillar att avsluta sina E3-shower med överraskningar, och 2021 blev inget undantag. Nej, det blev inte (ännu) en återkomst av Beyond Good and Evil 2, utan en första titt på Avatar-spelet från Malmöbaserade Massive. Avatar: Frontiers of Pandora blir namnet och releasen sker någon gång under nästa år till pc, PS5, Xbox Series, Stadia och Luna. PS4 och XBO blir därmed utan.

Alla trailers hittar du nedan. Och för all del: skrik om någon saknas!

Avatar: Frontiers of Pandora

Rainbow Six: Extraction

Trailer

Gameplay

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Gameplay

Trailer

Far Cry 6

Meet the villain

Season pass trailer

Assassin's Creed Valhalla

Just Dance 2022

Riders Repulic

Rocksmith

Launch trailer

Producer interview

Watch Dogs: Legion - Bloodline

For Honor

Trackmania Royal

Brawlhalla

The Crew 2