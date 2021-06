Massa spelnyheter en timme in på måndagen - det finns veckor som börjat sämre! Den här servicen får vi från Future Games Show, en E3-sändning som lovar gameplay, tillkännagivanden och intervjuer om ett 40-tal spel till olika plattformar. Showen leds av Troy Baker och Laura Bailey, kända som Joel och Abby från The Last of Us 2.

Start klockan 1 alltså. Förbered dig med fräscht kaffe i droppställningen.