16 års väntan är över. Visserligen har vi hunnit få en rad expansioner och definitiva versioner under årens lopp, men i oktober 2005 släpptes Age of Empires III. 28 oktober 2021 är det dags för Age of Empires IV att släppas till pc. Återstår att se hur väl Relic vårdat det kejserliga arvet.

Man har inte uteslutit en Xbox-release, men till att börja med är det pc. Game Pass? Japp.