För första gången någonsin höll Xbox och Bethesda i en gemensam show, och Xbox hedrade sina potentiella guldkalvar genom att låta dem både inleda och avsluta showen. Vampyriska Redfall från Arkane släpps sommaren 2022 och blev showens "Oh, and one more thing".

Starfield var öppningsnumret, och även om vi inte fick gameplay eller särskilt mycket konkret var det gåshusvarning på teasern. Starfield släpps 11 november 2022. På dagen elva år efter Skyrim.

Phil Spencer underströk att uppdraget som ska göra hela världen till Xbox-spelare fortsätter, och med tanke på allt som visades menar han i alla fall allvar. Forza Horizon 5 släpps i november till pc och Xbox, och ser, tja, löjligt läckert ut. Mexikansk natur, pinatas och levande vulkaner. Vi får fortsätta vänta på nästa Forza Motorsport, men vi har att göra under tiden.

Sa vi att showen var fullproppad? Den var fullproppad. Gameplay-trailers från Battlefield 2042 och Halo Infinite. Avslöjanden av The Outer Worlds 2, A Plague Tale: Requiem och Avalanches Contraband. Datum för Psychonauts 2, Stalker 2, Diablo 2: Resurrected och Flight Sim till Xbox.

Detta var långt ifrån allt, så låt oss punktmarkera några ytterligare höjdpunkter:

Sea of Thieves får Pirates of the Carribean-förstärkning. Rimligt, ändå.

Yakuza: Like A Dragon går dit flera andra Yakuzas gått förut: till Xbox Game Pass. Idag!

Twelve Minutes släpps 19 augusti, och då även till Game Pass på Xbox och pc.

Fallout 76 tycks må bra, och expansion + expeditioner avslöjades.

Fantastiska Hades kommer till Xbox den 13 augusti. Game Pass? Jajamän.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes är så nära Suikoden vi kan komma, med järngänget bakom spakarna. 2023, när? Actionrollspelet Eiyuden Chronicle: Rising kommer redan 2022.

Replaced såg orimligt snyggt ut. Punkt. Se alla trailers här.

Det har varit mycket ros och lite ris för Xbox Series-konsolerna under första halvåret, men många suktar efter fler rena next-gen-upplevelser. Xbox har sagt att de vill kunna släppa ett Xbox Game Studios i kvartalet. Där är vi inte riktigt ännu, men bilden undertill är åtminstone ett löfte om att Xbox Game Pass blir en trofast kamrat under återstoden av 2021.

The Ascent, Dark Alliance, Sable, Scorn, Among Us och The Gunk är några ytterligare Game Pass-spel, utöver de vi nämnt. Vi kommer ha att göra under spelhösten 2021.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.