Uppdatering: kolla in första intrycken av Marvel's Guardians of the Galaxy.

I ena ringhörnan: Playstation och Insomniac med de galet framgångsrika Spider-Man-spelen. I den andra: Square Enix som gjorde en brakförlust med Marvel's Avengers. Dags för revansch nu?

För japp, det blir mer Marvel från Square Enix.

Eidos-Montréal avslöjade, som väntat, sitt Guardians of the Galaxy under sin pågående E3-show. Till skillnad från Avengers blir enbart singleplayer, och exakt noll mikrotransaktioner och dlc. Det kan vara ett recept på framgång? Svar får vi 26 oktober då spelet släpps till pc, Playstation 5 (och PS4) samt till Xbox Series-konsolerna (och Xbox One). Det blir förhoppningsvis en j*vla rymdresa!

Spelet är, som väntat, ett actionäventyr i tredjeperson. Vad som sticker ut är att du ständigt är omgiven av dina Guardians-fränder och möjligheten till dialogval. Telltale-light, ungefär?