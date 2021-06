Somerville är, bland annat, en stad utanför Boston i den amerikanska delstaten Massachusetts. Runt 80 000 invånare. Det är också titeln på ett av de mest stämningsfulla spelen som visades upp under årets många E3-streams. Om ett Kentucky Rout Zero skulle möta Inside i en postapokalyps, skulle det nog likna vad vi möts av i Somerville.

Spelet utannonserades redan 2017, som den första titeln i då nybildade studion Jumpship. Spelet var från början en idé hos animatören Chris Olsen. Att det finns likheter med just Inside är ingen slump. Den andra grundaren av Jumpship heter Dino Patti, och han var med och skapade just Inside och föregångaren Limbo under Playdead. En studio som han också var med och grundade. Inside fick för övrigt pris som ett av Generations spel när vi på FZ hyllade den förra konsolgenerationens bästa titlar.

I Somerville tar spelaren kontrollen över en hel familj, bestående av mamma, pappa och barn. Samt en hund, såklart. Precis som i Inside drivs inte handling framåt av dialog, utan av händelserna på skärmen, och musiken och ljuden som ger dem bärkraft. Skådeplatsen är en värld där rymdvarelser invaderad och slagit civilisationen i spillror, och man måste leta upp andra överlevande för att samarbeta mot ett gemensamt mål.

Lovande äventyret Somerville ska släppas 2022, till pc och Xbox.