Ikväll blir det Nintendo-fest i E3-sammanhang med ett numera etablerade formatet Nintendo Direct. Det väntas 40 minuter med fokus på spel till Nintendo Switch, följt av ett Nintendo Treehouse som ska fokusera på gameplay.

Vi täcker inte detta med en patenterad Uppesittarkväll men vi ville samtidigt kolla på det tillsammans med er i communityt, varför vi kör en "Hemmasittarkväll" med lite försnack, re-stream av Nintendo Direct och sedan lite eftersnack.

Vi drar igång 17:45, välkomna in och börja spekulera redan nu om vad vi kommer får se. Vi hoppa på Breath of the Wild 2, men det känns samtidigt som en rejäl högoddsare.