Om du gillar Assassin's Creed Valhalla är det bara att gratulera, för under sin E3-show avslöjade Ubisoft att vikingaäventyret kommer få expansioner också under 2022. Exakt vad vi får är oklart men en runskriftsbesmyckad portal i ett lavalandskap var ledtråden vi i alla fall fick nöja oss med.

Nästa expansion är The Siege of Paris, men under tiden uppdateras spelet också med nytt innehåll som är gratis för alla och envar. En sådan släpps idag och ger oss nya utmaningar.

"Expertutmaningarna" förklaras i videon ovan, och låter dig via olika helgedomar i England ta dig an utmaningar som testar dig i närstrider, stealth och med pilbågen. Förutom att sätta dig på prov kan du erövra nya vapen och lösa ett "mytiskt mysterium". Som du ser i trailern finns det en ramhandling kring utmaningarna som inleds med ett slags stjärnfall och ett nytt ansikte.

Patchen väger in på allt från 5,32 GB (PS5) till 18,7 GB (Series X/S). Definitivt ingen flugviktare.