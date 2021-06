Två år hade hunnit gå sedan Nintendo visade upp den än så länge titellösa uppföljaren till The Legend of Zelda: Breath of the Wild, och under kvällens Nintendo Direct fick vi äntligen en ny glimt. En gameplay-glimt, dessutom. I trailern ser vi hur Link faller genom Hyrules skyar.

Skyward Sword-influerat? Inte omöjligt, för här finns det också svävande kontinenter. Dessutom: monsterläger ombord levande stenjättar, eldkanoner, superkrafter och förmågan för Link att likt en droppe "flyta" genom marken. Trailern var kanske inte lång, men väl löftesrik.

Det återstår att se om spelet klarar sin 2022-deadline, och om det då också släpps till "Switch Pro".