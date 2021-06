Kvällens Nintendo Direct inleddes med att Tekken-Kazuya släppte Kirby mot sin död, och avslutades med en första gameplay-glimt från Breath of the Wild-uppföljaren. Release 2022.

Däremellan fick vi visserligen inte Metroid Prime 4, men väl Metroid Dread (man fortsätter "jobba hårt" på Prime 4, bedyrar Nintendo). Life is Strange-serien kommer till Switch, Shin Megami Tensei V får releasedatum och good ol' Advance Wars-serien gör remake-comeback i vinter.

Det hanns med mycket under de 40 minuterna: Marvel's Guardian of the Galaxy till Switch, Mario Party Superstars, Warioware: Get It Together och Game & Watch-Zelda var ytterligare nyheter. Alla trailers hittar du undertill, men först: sätt ditt betyg på E3 2021-versionen av Nintendo Direct.

Super Smash Bros. Ultimate

Life is Strange: True Colors, Life is Strange Remastered Collection

Marvel's Guardians of the Galaxy

Worms Rumble

Astria Ascending

Two Point Campus

Super Monkey Ball Banana Mania

Mario Party Superstars

Metroid Dread

Trailer

Development History

Just Dance 2022

Dragon Ball Z: Kakarot

Mario Golf: Super Rush

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Warioware: Get It Together

Shin Megami Tensei V

Fatal Frame: Maiden of Black Water

Doom Eternal: The Ancient Gods - Part One

Strange Brigade

Mario + Rabbids Sparks Of Hope

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Game & Watch: The Legend of Zelda

Hyrule Warriors: Age of Calamity

The sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild