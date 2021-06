När Bungie skulle samla in pengar för välgörande ändamål förra året, utmanade de sin spelarbas att om de nådde $777 777 så skulle de överväga att göra en officiell Destiny-brödrost. Målet krossades, och nu går det att förhandsboka spektaklet.

Den är inte bara märkt med Tricorn-märket på utsidan, utan rostar även in samma märke i brödet, vilket enligt mina uppskattningar gör det cirka 12 % godare. Rosten går att förhandsbokas här och kommer även med ett matchande brödfodral. 10 % av intäkterna från brödrostförsäljningen kommer att gå till välgörande ändamål, och de siktar på att skicka dem mellan december 2021 och januari 2022.

Anledningen till att det blev just en brödrost har främst att göra med uttrycket "getting that bread", som många Destiny-spelare använder för att referera till att få bra stats på utrustning, eller "a good roll" – (bread) roll -> fralla -> bröd -> brödrost.