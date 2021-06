Ungefär tre månader efter release av It Takes Two rapporterar Hazelight Studios att deras coop-spel sålts i över två miljoner exemplar, och därmed lockat dubbelt så många spelare. Därmed finns det en stor chans att det kommer att sälja minst lika bra som A Way Out som i januari passerade 3,5 miljoner ex.

Josef Fares säger i Victor Leijonhufvuds nya podcast Virtuellt att de redan är igång med att utveckla nästa spel, som enligt honom ska bli ännu galnare. Ett helt avsnitt är dedikerat spelet och Victor passar dessutom på att avslöja att även han filar på sin nästa titel.

Du hittar avsnittet här.