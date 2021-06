Valve har via den officiella Dota 2-webbplatsen meddelat att den tionde upplagan av mästerskapet The International – eller TI10 – inte kommer att hållas i Stockholm som planerat. Anledningen är att mästerskapet inte anses vara ett elitsportevenemang, och därför kommer esportare, funktionärer, publik etc. inte kunna söka visum för att delta.

Detta sker trots att Stockholm Live och Visit Stockholm ska ha försäkrat Dota 2-teamet om att TI10 kvalificerade sig för samma undantag som andra elitsportevenemang. För två veckor sedan röstade dock svenska Riksidrottsförbundet nej till att acceptera esport, vilket verkar innebära att mästerskapet inte kan kvalificera sig som ett elitsportevenemang.

Dota 2-teamet har försökt att överklaga beslutet, men inte heller det svenska inrikesdepartementet tycks anse att esport ska klassas som sport. Som ett resultat har Dota 2-teamet börjat titta på andra platser i Europa för att anordna mästerskapet, och de känner sig säkra på att en lösning kommer att hittas. Kvalificeringarna kommer därför att hållas som planerat, med start 23 juni.