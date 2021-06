Ett av förra sommarens (och hela året, för den delen) hetaste spel var PS4-exklusiva Ghost of Tsushima. Inför årsdagen i juli har man passat på att uppdatera boxen. Förändringarna är inte stora; vi får samma bild. Men man ser till att få med Playstation Studios-logotypen och en röd inforuta om co-op-multiplayern Ghost of Tsushima: Legends. Men vänta! Detta är inte allt.

Av någon anledning tas nämligen "Only on Playstation"-loggan bort. Då Sony sedan i fjol hunnit släppa både Horizon Zero Dawn och Days Gone på pc är det inte konstigt om man ställer sig frågan: finns pc-planer även för Tsushima? Nästa spel till rakning verkar dock vara Uncharted 4.

Hermen Hulst har sagt att fler Playstation-spel kommer till pc när "tiden är den rätta". Mellan raderna låter det också som om pc-släpp cirka två år efter Playstation-släpp är en måttstock. Med detta sagt skulle det därför inte vara pc-läge för Ghost of Tsushima förrän nästa sommar. Eller...?