Sony har släppt statistik på de mest spelade Playstation Now-titlarna mellan mars och juni i år, och tendenserna skiljer sig åt om man jämför konsolspelande med pc-vanor. På PS4 och PS5 toppar Marvel's Avengers före Horizon Zero Dawn, CoD: Black Ops III, F1 2020 och WWE 2K19.

Trots att det numer finns "på riktigt" till pc kniper Horizon Zero Dawn andraplatsen även på pc-sidan. Här toppas dock listan av inget mindre än Bloodborne. Japp, dagen efter rykte om en "ambitiös" remaster av Bloodborne till PS5 och pc konstaterar Sony själva ett pc-sug.

Efter Horizon Zero Dawn och Days Gone ser nästa Playstation-satsning på pc ut att bli inget mindre än Uncharted 4. Sony har sagt att fler releaser kommer när "tiden är den rätta". Att tiden varit rätt för pc-Bloodborne är det nog många som tyckt ända sedan releasen under 2015 till PS4.