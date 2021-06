Tidigare i veckan stod det klart att den stora Dota 2-turneringen The International, som skulle ha anordnats i augusti i Stockholm, riskerade att flyttas. Varken Riksidrottsförbundet eller inrikesminister Mikael Damberg ville ge evenemanget sin välsignelse om elitsportevenemang, vilket i förlängningen gör visumsituationen för arrangörer och tävlande snårig. Nu bekräftar E-sportsförbundet att Valve inte tänker gästa Stockholm.

Beskedet kommer bara några timmar efter att E-sportsförbundet menade att de hade en lösning på problemet och var i kontakt med berörda organisationer och myndigheter.

Svenska E-sportförbundet inledde snabbt en dialog med företrädare från kulturdepartementet och Riksidrottsstyrelsen. Utifrån Riksidrottsförbundets särställning och Svenska E-sportförbundets långvariga relation till idrottsrörelsen, har vi kunnat ta fram ett förslag på en lösning som skulle ge polismyndigheten förutsättningar för att ompröva sin bedömning.

Turerna kring detta har skapat frågetecken kring hur det blir med den stora CS-turneringen som ska arrangeras av Valve i Stockholm i november. E-sportsförbundet säger sig dock redan arbeta för att den ska kunna genomföras och menar att de kom in väldigt sent i processen för The International.

– Nu har det varit främst fokus på The International, men med tanke på att det inte blev av trots en lösning, kommer vi att göra allt vi kan från och med nu framåt och att vi har en lösning på plats så samma sak inte sker den majorn, säger förbundsordförande Sammi Kaidi via Twitter

.