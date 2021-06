Ett lika säkert sommartecken som "...och på midsommarafton blir det regnskurar i nästan hela landet" är Steams stora sommarrea, och nu är den igång! Reafesten startade igår och i vanlig ordning är det tusentals titlar som reas ut för mindre kosing än vanligt. En speldjungel, således.

@Shadee har alldeles nyss startat en tipstråd där du och jag kan dela med oss av de bästa klippen. Men vi kan ju tjuvstarta här med några klipptips som eventuellt hamnar i kundvagnen.

För att göra det hela lite mer överskådligt har rean delats in i lite olika kategorier, så har du nischade preferenser kan du till exempel kolla in simulatorer, action, öppna världar, strategi, anime, sci-fi, survival-spel och (min go to-genre) mysterium och deckare. Något hittar du säkert.