Vi ska nog inte klaga, för Todd Howard var redan vid utannonseringen av The Elder Scrolls 6 under E3 2018 väldigt tydlig med att spelet var väldigt långt borta. Visst trodde man att de kommit en bra bit på vägen vid det här laget, men så verkar inte vara fallet om man ska ta Howards uttalande till The Telegraph bokstavligt.

I en intervju med dem ville han inte gå in på detaljer om den efterlängtade uppföljaren, men sade följande (översatt):

Den nya teknologin, Creation Engine 2, är typ byggd för båda. Det är som en ny teknisk bas. Den överväldigande majoriteten av vårt utvecklingsarbete görs på Starfield just nu, men alla jobbar på allt, så projekten är typ sammanvävda. Det är bra att tänka på The Elder Scrolls 6 som fortfarande i en design[fas]... men vi kontrollerar tekniken: 'Kommer den klara av sakerna vi vill göra i spelet?' Varje spel kommer att ha nya uppsättningar med teknik, så Elder Scrolls 6 kommer att få tillägg till Creation Engine 2 som det spelet behöver.

Att merparten av teamet jobbar med Starfield känns logiskt, och när det väl har släppts i november nästa år så lär TES 6-utvecklingen att dra igång på allvar.