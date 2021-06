Härom dagen rapporterade vi att Sony köpt den finska studion Housemarque, som står bakom Playstation 5-exklusiva Returnal (läs vår recension!). Kungörandet gjordes bland annat på Twitter, där de officiella Playstation-kontona lade upp en bild med texten "Welcome to the family" och en bild av Playstations och Housemarques logotyper.

Men det japanska Twitter-kontot stack ut lite, för istället för Housemarques logotyp hade de Bluepoint Games. En av bilderna i bakgrunden var dessutom från Demon's Souls och är inte närvarande i utannonseringsbilden för Housemarque. Tweeten togs snabbt ner, men internet glömmer aldrig (att ta en skärmdump).

Bluepoint Games har levererat flera riktigt högkvalitativa upplevelser på senare år, som Shadow of the Colossus-remaken och Demon's Souls-remaken. Med tanke på hur mycket de samarbetat med Playstation är det lätt att tro att de redan ägs av Sony, men så är inte fallet.

Vad detta lilla snedsteg betyder vet vi inte, men det verkar onekligen som att Sony håller på att förvärva Bluepoint. Det kan givetvis röra sig om ett extremt klantigt misstag där de istället för att använda samma bild som alla andra klistrade dit logotypen för en helt annan utvecklare än menat och dessutom lade till en bild från ett av deras spel. Ni får själva avgöra vilket som känns mest långsökt.