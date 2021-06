Spelar du Greedfall via PS Plus? Då kommer du tyvärr inte att kunna ta del av Playstation 5-uppdateringen till spelet, som släpps gratis idag. För Xbox Series-ägare med Game Pass verkar det dock inte vara några hinder. PS Plus-prenumeranter har även tidigare dragits med liknande problem – Även Final Fantasy VII Remake drabbades, och även PS Now-versionen av Marvel's Avengers.

Det är vi Spiders officiella Twitter-konto som vi kan utläsa att PS5/PS Plus-ägarna hamnar i bakvattnet denna gång:

Hello, the free version obtained by the PS+ subscription is not eligible for the free upgrade to the PS5 version