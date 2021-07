Det kanske är lite väl tidigt att börja snacka om Far Cry 7 när Far Cry 6 inte ens är ute (läs vår förhandstitt), men journalisten Jason Schreier tycks sitta på lite väldigt intressant information. Det var tidigare under månaden i hans podcast Triple Click som han sade följande (runt 28:13):

Utifrån vad jag har hört, om jag minns rätt, siktar de på att gå i en radikalt annan riktning med Far Cry efter Far Cry 6.

Inte mycket att gå på, men om det stämmer så är det väldigt välkommet för oss som känner att serien kört i samma hjulspår i rätt många år. Far Cry har följt samma formel sedan Far Cry 3, och det skulle onekligen vara intressant att se Ubisoft göra något nytt med serien.

Frågan är vilken riktning de skulle kunna ta. Kanske något mer verklighetsförankrat i form av en tematisk uppföljare till vattendelaren Far Cry 2 (fast utan utposter som respawnar varannan minut, tack)? Eller något som tar ut svängarna ännu mer och tar spelet (ännu) närmre Just Cause-serien?