Under ganska många år har Square Enix släppt nyversioner av sina klassiska pixelrollspel till både mobiler och via Steam, där såväl pixlar som typsnitt fått tummen ner. Final Fantasy Pixel Remaster-serien ser till sist ut att få ordning på pixlarna. Typsnittet är tyvärr en annan femma.

I den nya trailern avslöjas det att de första tre spelen (av sex) släpps via Steam, Ios och Android den 28 juli. I filmen får vi också en närmre titt på typsnittet och den har, till skillnad från spelen, lämnat pixlarna bakom sig. Kritiken har redan börjat fyllas på under Youtube-filmen och via andra sociala medier. Vissa är tveksamma, andra hatar typsnittet. Podd-profilen Heather Anne Campbell tillhör helt klart de senare: "Det fulaste jag sett i ett spel, det värsta genom tiderna!".

Det positiva är att Square Enix har lyssnat på kritik förut. När Chrono Trigger släpptes till Steam var det mer eller mindre mobilversionen rakt av. Kritiken var hård, och spelet rättades till.

28 juli släpps Final Fantasy I, II och III till pc och mobila format. De två första kostar var för sig omkring 120 kronor. Trean? Strax över 150 spänn – vilket fyran, femman och sexan också kommer göra. Du kan köpa allesammans i ett paket för omkring 800 kronor.

Potentiellt är detta prislappar som också kommer få en del kritik...