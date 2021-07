I år firar Star Wars: The Old Republic 10-årsjubileum, och vad kan vara ett bättre sätt att fira än en helt ny expansion? Den går under namnet Legacy of the Sith och kommer med ett helt nytt kapitel i berättelsen såväl som en del ändringar i spelmekaniken.

Handlingen kretsar främst kring vad Darth Malgus har i görningen och tar oss bland annat till anläggningar under vattnet på planeten Manaan såväl som en förfallen Sith-fästning på Elom. Vi kommer även att få ge oss i kast med en ny Flashpoint samt en ny Operation.

Något annat välkommet är utökade möjligheter att skräddarsy vår karaktär och dennes förmågor. Funktionen Combat styles gör att spelare ska kunna välja mellan flera olika Advanced classes som egentligen tillhör andra klasser. Vi kommer med andra ord att se ca 34 miljoner Bounty hunters med prickskyttegevär...

Expansionen släpps utan extra kostnad för alla prenumeranter och väntas komma i vinter. Många av ändringarna kommer dock att provköras innan dess på spelets offentliga testservrar. Läs mer på den officiella sidan.