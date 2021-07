Dan Houser är, tillsammans med brorsan Sam, grundaren av Rockstar Games. Efter att bland annat ha arbetat med GTA V, Bully, Red Dead och L.A. Noire valde han i fjol att lämna Rockstar. Vi visste då inte varför, och vet fortfarande inte det, men nu verkar Houser ha öppnat en ny studio.

Twitter-kontot Rockstar Mag noterar att Houser är chef för brittiska Absurd Ventures In Games, som har sitt säte i Chesire. Företaget registrerades 23 juni. Och... mer än så vet vi i dagsläget inte. Det behöver inte vara en spelstudio men beskrivningen "Ready-made Interactive leisure and entertainment software development" passar onekligen in. Vi lär få skäl att återkomma.

Det skulle inte förvåna oss om Chesire-studion gör spel där vi får chansen att agera laglöst och/eller olagligt. Det har varit ett framgångsrecept för Rockstar, vars spel säljer i galna mängder.