Så var det dags igen. Gillar du att se finurliga sätt att hoppa över bossar, manövrar med pixelprecision och en och annan besviken suck när den där viktiga glitchen inte vill triggas, då kan du titta in hos Summer Games Done Quick 2021. Årets upplaga av eventet har redan dragit igång och kommer pågå fram till söndag.

Schemat för alla speedruns hittar du här, behändigt omvandlat till din lokala tidszon. I skrivande stund liras The Legend of Zelda: Oracle of Ages till GBC, och senare under dagen får vi bland annat se Max Payne 2, Batman: The Video Game och den odödliga klassikern Ninja Gaiden.

Och det är inte bara för skojs skull som det hela anordnas, utan alla donationer och intäkter från auktioner går i år till Läkare utan gränser USA.