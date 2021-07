Den där riktiga gameplay-genomgången av Daedalic Entertainments The Lord of the Rings: Gollum lyser fortfarande med sin frånvaro, och den senaste trailern är ärligt talat mestadels återvunnet material. Men det finns några ljusglimtar, såsom en titt på alvernas boning i gröna och lummiga Mirkwood, eller Mörkmården/Mörkveden. Vi kommer alltså inte bara att krypa omkring i Mordors mörka hålor.

Och på tal om alverna får vi även en titt på en riktigt detaljerad och häftig modell av deras kung, Thranduil, såväl som av The Mouth of Sauron/Saurons Mun och Gandalf. Gameplay-mässigt bjuds det på klassiska manövrar som "klättring på vägg täckt av växter", "hopp mellan klippavsatser i farlig flod" och "hängande handgång på vertikal klippvägg".

Gollum-spelet tycks bli en intressant inblick i Tolkiens värld, inte minst för att man inte axlar rollen som en hjälte, utan en individ i gråzonen mellan gott och ont som främst fokuserar på sig själv och en viss ring.

Spelet ska släppas till Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S och PC hösten 2022.