Svenska Avalanche har på senare år jobbat med en rad stora utgivare: Warner Bros. (Mad Max), Square Enix (Just Cause 3) och Bethesda (Rage 2). Under E3 avslöjades Contraband med en vag teaser, som lovade co-op i en öppen värld. Spelet släpps till Xbox och pc, och blir dessutom ett Xbox Game Studios-spel. Avalanches vd Pim Holfve menar att det hela är väldigt "logiskt".

Att jobba med dem är väldigt spännande, för att se vad det faktiskt innebär i form av stöd och komma närmare själva hårdvaran. Det är ett nytt slags samarbete för oss. Vi har haft fantastiska sådana med Square Enix, Bethesda och Warner Bros., men det är inte samma sak som detta.

Det berättar Holfve för Gamesindustry och fyller i att "projektets storhet" gjorde att man vände sig till Xbox med sina idéer. Detta är ingen pitch man kan presentera för alla utgivare, menar han.

Contraband har inget releasedatum så vi gissar att det inte släpps förrän, tja, tidigast 2022.