Två månader har gått sedan Resident Evil Village släpptes och via seriens japanska Twitter-konto slår Capcom fast att man skeppat 4,5 miljoner exemplar. Det är förstås inte det samma som antalet sålda ex, men ändå ett tecken på framgång. För en dryg månad sedan konstaterade vi att spelet nådde 4 miljoner skeppade ex snabbare än sjuan, remaketvåan och remaketrean.

Efter påtryckningar har Capcom bekräftat att, javisst, spelet kommer att få dlc en vacker dag.

Betygen blev överlag höga, trots interna stridigheter kring spelets upplägg, och FZ satte en fin fyra. Och med detta sagt: nu är det dags för dig att sätta ditt betyg på Resident Evil Village.