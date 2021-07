De flesta tar för givet att nya God of War till Playstation-konsolerna lystrar till undertiteln "Ragnarök", men det är hittills inte bekräftat. Faktum är att vi inte ens vet hur spelet ser ut.

Loggan ovan är det enda som visats från spelet, och den fick vi se för snart ett år sedan. Därefter har Santa Monica Studio bekräftat att spelet inte kommer hinna släppas i år, och att det förutom Playstation 5 också släpps till PS4. Cory Barlog tar på sig skulden för flytten från 2021 till 2022.

Så... när får vi se spelet? Då nya God of War ändå ska släppas nästa år kanske en första trailer vore på sin plats? Redditor-användaren Quimsix har haft rätt om Playstation-event tidigare och påstår att en God of War-trailer visas i augusti. Förmodligen på ett State of Play? Ett spikat Horizon Forbidden West-datum ska också komma i sommar. Hinner spelet släppas under 2021?

Detta är givetvis rykten men en trailer för nya God of War hyfsat snart känns hyfsat sannolikt.