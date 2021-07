Igår skrev vi om att ett oöppnat exemplar av The Legend of Zelda till NES sålts för motsvarande 7,5 miljoner kronor och därmed slog världsrekordet som tidigare hölls av ett ex av Super Mario Bros. Men svängarna är snabba i spelauktionernas värld, och nu är det nya rekordet redan slaget, med råge.

Ett exemplar av den amerikanska utgåvan av Super Mario 64 har nämligen sålts för motsvarande 13,3 miljoner kronor på Heritage Auctions, som också klubbade The Legend of Zelda-spelet. Priset i dollar var 1 560 000, och det blev därmed även det första spelet att överskrida gränsen på $1 miljon.

Förpackningen var givetvis obruten och skicket enastående – 9,8/10 på Wata-skalan och själva plastförseglingen fick A++, vilket är det högsta betyget. Det är utan tvekan en del av spelhistorien, och vi får hoppas att den nya ägaren blir nöjd med sitt köp.