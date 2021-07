I helgen gick det allra första Witchercon av stapeln när Netflix och CD Projekt Red tillsammans stakade ut den närmaste framtiden för Geralt & Co. Medan gamers fick nöja sig med löften om serieinspirerat material till The Witcher 3 och ett datum för nextgen-versionen fick Netflix-tittare betydligt mer. Det bjöds både på en teaser av den andra säsongen av den Henry Cavill-ledda serien samt en första titt på den animerade filmen Nightmare of the Wolf där vi får följa en ung Vesemir.

Du hittar inspelade panelsamtal och mer material från Witchercon från Netflix egna The Witcher-kanal på Youtube.