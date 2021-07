Årets Warframe-konvent Tennocon drar igång 17 juli, men redan nu har utvecklaren Digital Extremes bjudit oss på en trailer för vad vi kommer att få se. Det som hägrar mest är givetvis den kommande expansionen The New War, som ser ut att kretsa kring en invasion iscensatt av The Sentients.

Avtäckandet på lördag kommer heller inte bara handla om en trailer och lite information, utan ska även inkludera lite interaktivitet. Detta ska göras i form av ett Relay-event i spelet där det nya innehållet ska visas upp. Vill man hellre ta del av händelsen lite mer passivt så kommer det hela givetvis att livesändas via Twitch. Genom att titta kan man även få lite gratisprylar i spelet.