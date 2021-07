2013 släppte Relic Entertainment Company of Heroes 2, och därefter har de vänt blickarna mot andra krig. Dawn of War 3 fick vi 2017 och i höst är det Relic som ligger bakom Age of Empires 4.

Men! Det finns liv efter Age of Empires IV. Just i detta nu avslöjar Relic att de redan kommit en bit på väg med sitt nästa strategispel, som råkar vara inget annat än Company of Heroes 3. Spelet avtäcks i via en live-stream hos IGN, så du gör rätt i att marschera dit.

Allt är sig inte riktigt likt i Company of Heroes; skådeplatsen är Medelhavet och en Total War-lik kampanj-karta har adderats. Du kan emellertid räkna med att det blir blod, svett och leriga skyttegravar för infanteristerna. Via den officiella sajten får vi viktig information om hur man blir en del av utvecklarprogrammet, där vi kan provkriga i pre-alfa-versionen.

Spelet har fått Steam-sida och vårt hands on-test, signerat major Olander, läser du prick 20:00.