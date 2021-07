Välrenommerade datautvinnaren Lance McDonald säger sig känna till "flertalet" pc-portar av tidigare Playstation-exklusiva titlar, hälsar han via Twitter. Att nästa lystrar till namnet Uncharted 4 tar vi i princip för givet, men dessvärre säger inte McDonald vilka spel han upptäckt. Spider-Man, Ghost of Tsushima, God of War? Det kan vi dessvärre bara spekulera kring i dagsläget.

Vad McDonald däremot sägs veta är att, bland titlarna han känner till, så finns inte Bloodborne. (Han är för övrigt känd som skaparen av en inofficiell 60 fps-patch till Bloodborne och PS4 Pro.)

McDonald säger att "många" tror att han vet hemligheter kring Bloodborne, men så är inte fallet. Han letar ständigt efter info och kollar in alla så kallade "läckor", men har hittills inte hittat något med substans. Bloodborne-remaster påstås vara på gång, men kanske är ryktet fake news?

Sony har lovat att släppa fler Playstation-spel på pc när "tiden är den rätta". De har hittills gett oss Horizon Zero Dawn och Days Gone. Återstår att se när nästa spel (Uncharted 4?) släpps till pc.