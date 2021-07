Prick 20 ikväll avtäcker Ubisoft sitt nya spel som, likt många spel före det, heter Tom Clancy's... något? Det har ju som bekant hunnit släppas en del med författarens goda namn och på senare (ja, långt efter Tom Clancys bortgång) har vi fått The Division-spelen, Rainbow Six Siege, Wildlands, Breakpoint, och vi väntar på Rainbow Six Extraction. Vad det nya spelet heter vet vi dock inte.

Eller? Tidigare idag kunde vi visa ett klipp ur spelet, som sägs vara ett multiplayer-fps som mixar Breakpoint, The Division och Splinter Cell. Namnet det viskats om har varit Battlecat, men detta kan förstås vara en arbetstitel. Nå, för att få facit är det det alltså klockan 20:00 som gäller.

Den som väntat på ett nytt men klassiskt Splinter Cell ser inte ut att bli bönhörd nu (heller).