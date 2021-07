Switch OLED visade sig inte vara den uppgraderade Switch-konsolen många väntat sig, utan en Switch med pråligare OLED-skärm och ny dockningsstation. Det dröjde dock inte länge förrän det började snackas från olika håll: Switch Pro kan fortfarande vara en grej, och en grej som släpps lös i samband med The Legend Zelda: Breath of the Wild-uppföljaren under 2022.

Nintendo förnekar en ny Switch-modell. Detta gör de i samband med att de också förnekar att deras vinstmarginal ökar markant med OLED-modellen, som du kan läsa mer om här. Planer på ytterligare en Switch-modell finns inte "just nu". Det återstår att se om det sista ordet är sagt.

Switch OLED släpps i oktober och kostar 4 500 kronor. Omkring 1 200 mer än standardmodellen.