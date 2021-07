Säga vad man vill om Genshin Impact, men populärt och vackert är det i alla fall. Nu har spelets 2.0-version släppts, och uppdateringen går under namnet The Immovable God and the Eternal Euthymia. Den lägger bland annat till den helt nya och Japaninspirerade regionen Inazuma, som i sin tur inkluderar områdena Narukami Island, Kannazuka och Yashiori Island. Senare i år kommer regionen kompletteras med ytterligare tre öar.

Utöver nya miljöer att utforska kommer vi även stöta på nya karaktärer – som Sayi, Ayama och Yoimidya – och tackla en fräsch uppsättning uppdrag som för berättelsen vidare. Idag kommer även ett nytt event vid namn Thunder Sojourn att dra igång, som består av en serie utmaningar med tillhörande belöningar. Utöver det står även nya fiender, vapen och föremål på menyn.

Genshin Impact har blivit en riktigt stor succé och antalet spelare ser ut att stadigt öka. Det har dock även varit föremål för viss kontrovers, bland annat eftersom det censurerat ord som Hong Kong och Taiwan.