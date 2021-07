Vi fick en liten glimt under Witchercon, men nya teasern från The Witcher: Nightmare of the Wolf har mer substans. Och en badkarsscen. Förstås. Allt The Witcher-relaterat måste ha badkar.

Den animerade The Witcher-filmen – med Vesemir och inte Geralt i huvudrollen – har premiär på Netflix om en månad, den 23 augusti. Prequel-filmen äger rum långt innan Vesemir och Geralt träffas, och lägger fokus på den sedermera läromästarens första skälvande tid som en häxkarl.

På tal om prequels: ytterligare en sådan är på gång från Netflix. Miniserien, i det här fallet live-action, ska äga rum 1 200 år innan Netflix The Witcher-serie. Om du snarare väntar på mer Henry "Geralt" Cavill till den kan vi lugna dig med att säsong två har premiär 17 december.