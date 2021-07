Raphael Lacoste har varit hos Ubisoft i sexton år, och har under den tiden jobbat på åtta stycken av de stora Assassin's Creed-spelen som art director. Från originalet 2007 till Valhalla i fjol. Med tiden blev han brand art director och hans verk ligger till grunden för bland andra nya världen i Assassin's Creed III, forntida Egypten i Origins och den industriella revolution i Syndicate.

Men nu är det över. In i framtiden och mot Assassin's Creed Infinity får Ubisoft och deras flaggskeppserie klara sig utan Lacoste. På Twitter berättar han själv om det vemodiga avskedet.

Ubisoft har varit ett fint hem för mig i sexton års tid, och det är något mycket rörande. Liksom förtroendet de gav mig och alla möjligheter, men det var dags för mig att ta ett nytt kliv.

(Egentligen säger han att det var dags "to do another leap of faith". Svåröversatt.)

Lacoster tackar Ubisoft och han tackar communityt. Dessutom visar han de tre bilderna du ser här, som föreställer konceptkonst till original-Assassin's Creed, Black Flag och Origins. Vackert så.

Från sjörövardrömmar i Karibien...