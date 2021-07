I en stämningsansökan mot Activision Blizzard anklagas jätteföretaget, som ligger bakom bland annat Call of Duty och World of Warcraft, för att ha skapat en intern företagskultur där "konstanta sexuella trakasserier" frodas. Detta rapporterar New York Times, bland många andra.

Undersökningen mot Activision Blizzard har pågått under två års tid.

I stämningsansökan framkommer en rad historier, och några av företagets chefer ska också ha varit en del av denna så kallade "frat boy"-kultur. Männen anklagas för att både dricka alkohol på kontoret och anlända bakfulla. De ska öppet ha skämtat om våldtäkter, utsatt kvinnorna för sexuella närmanden, och spelat tv-spel samtidigt som kvinnorna fått sköta deras arbete.

Kvinnorna ska betalas mindre för samma arbete, och ha mindre chans till befordran. Tidigare har Washington Post rapporterat om att Activision Blizzard ska ha kartlagt anställdas graviditeter.

Svarta kvinnor ska, enligt anklagelserna, ha varit extra utsatta för trakasserier.

Den allvarligaste anklagelsen handlar om att en kvinna ska ha tagit sitt liv under en affärsresa, som "ett resultat" av ett sexuellt förhållande med en manlig överordnad. Innan hennes död ska manliga kollegor ha delat avslöjande fotografier på kvinnan, står det i stämningsansökan.

Bloomberg Law skriver att Activision Blizzards ledning och HR-avdelning ska ha "misslyckats" med att hantera anklagelserna om sexuella trakasserier när de informerades om dessa.

Företaget själva säger att bilden som målas upp inte stämmer med verkligheten. I ett uttalande menar Activision Blizzard att de strävar efter en företagskultur där alla inkluderas.

Det finns inget utrymme i vårt företag eller branschen, eller någon bransch, för sexuella trakasserier på något vis.

Activision Blizzard menar att DFEH (Dept Fair Employment & Housing i Kalifornien, som ligger bakom stämningsansökan) inte har utrett tillräckligt, eller låtit dem bidra med fakta i ärendet.

Företaget säger att de tar sådana här anklagelser på största allvar, och vidtar åtgärder. Anklagelserna i denna stämningsansökan innehåller "i många fall" felaktiga beskrivningar av Blizzard förflutna, hävdar man. Activision Blizzard ska ha försökt att samarbeta med DFEH under utredningens gång, men dessa ska ha vägrat delge information och dragit förhastade slutsatser.

Activision Blizzard säger sig vara säkra på att kunna bevisa sin ställning som ett jämlikt företag.