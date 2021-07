I Expect You to Die var en av de där riktigt häftiga upplevelserna när VR tog sina första stapplande steg i och med släppet av Oculus Rift och PSVR. Upplevelsen står sig faktiskt än idag, och därför är det kanske inte konstigt att uppföljaren I Expect You to Die 2: The Spy and the Liar ser ut att bli mer av samma.

Den senaste trailern är ett mixed reality-hopkok som får en att sträcka sig efter skämskudden, men den bjuder åtminstone på spelets släppdatum: 24 augusti. De aktuella plattformarna är SteamVR, Oculus Quest, Oculus Rift och Playstation VR. Vill du testa det innan dess finns det glädjande nog ett demo att dra hem från Steam – leta efter "Download Demo" i högerspalten på PC.

Precis som föregångaren blir det ett spel som lämpar sig väldigt bra för VR-noviser, eftersom man inte måste röra sig i spelvärlden och därför inte riskerar att bli illamående. Sex nya uppdrag väntar oss, och självaste Wil Wheaton lånar ut sin röst till karaktären John Juniper.